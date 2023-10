Rignac. Le collège fait la chasse au gaspi

Le gaspillage alimentaire, c’est jeter à la poubelle de la nourriture encore bonne à la consommation. "Chaque année en France, près de 10 millions de tonnes de nourriture consommable sont gaspillées soit l’équivalent de 150 kg par an et par personne", dévoile une enquête.

Le collège Georges-Rouquier est un établissement engagé dans une démarche d’éducation au développement durable depuis de nombreuses années. "Le collège s’est proposé et a été choisi pour participer à l’opération no gaspi. Il a obtenu le label E3D, niveau 3 ", a confié la principale Latifa Pierron qui a précisé que "la lutte contre le gaspillage alimentaire et manger équilibrer pour préserver sa santé s’inscrivent dans cette démarche ". Des propos corroborés par la conseillère départementale Graziella Pierini pour qui "l’idée est de manger bien en gaspillant le moins possible et bon avec des produits locaux le plus souvent possible". Les éco-délégués du collège ont été mobilisés le jour de l’opération "no gaspi" pour sensibiliser leurs camarades.

Et de leur communiquer que "le gaspillage alimentaire est principalement dû à des habitudes sociales comme ne pas finir son assiette, préparer des quantités trop importantes, etc.". À la fin du service, ils ont pesé les déchets et l’objectif a été atteint : "17 grammes de déchets par élève alors que la moyenne nationale est de 135 grammes", a annoncé fièrement la principale.

De quoi satisfaire l’équipe locale qui s’était investie pour la réussite de cette opération qui entre dans l’action "L’Aveyron dans l’assiette", initiée par le Conseil départemental. "Cette initiative est un exemple remarquable de l’engagement du Département en faveur d’une alimentation saine et de qualité pour nos jeunes, en partenariat avec la Chambre d’agriculture", déclare-t-on du côté de l’Hôtel du département.