La formation professionnelle, un atout trop sous-estimé en France

(ETX Daily Up) - Si le déficit de candidats dans de nombreux secteurs d’activité est lié à un manque d’attractivité des postes à pourvoir, il résulte aussi d’un manque de personnel qualifié. La formation pourrait permettre de remédier à ce problème. Mais trop peu d’actifs français continuent de se former tout au long de leur parcours professionnel, selon une récente étude SD Worx.

Dans les faits, 58% des salariés français n’ont pas suivi de formation au cours de l’année écoulée. Malgré l’importance incontestable d’acquérir de nouvelles "skills" tout au long de sa carrière, tous les actifs ne sont pas enclins à le faire. Les jeunes de moins de 25 ans sont peu intéressés par la formation (50%), suivis par les salariés âgés de 25 à 29 ans (48%) et les 45-49 ans (43%). Dans l’ensemble, plus d’un tiers des travailleurs français ne voient pas l’intérêt de se former (37%).

Cependant, il est intéressant de noter que cette réticence envers la formation professionnelle n’est pas toujours du fait des seuls individus. Quelque 42% des employés disent ne pas avoir le temps d’acquérir de nouvelles compétences. Pourtant, la loi permet à n’importe quel actif de se former durant ses heures de travail. Et ce, quelles que soient la forme et la durée de son contrat. L’enquête de SD Worx révèle également que 28% des Français déclarent que leurs managers les empêchent de suivre une formation professionnelle.

Pourtant, le Code du travail stipule que les employeurs de l’Hexagone doivent encourager leurs collaborateurs à se former. Le non-respect de cette obligation les expose à différents types de sanctions administratives. Au-delà de l’aspect légal, la formation professionnelle est un levier pour accroître l’efficacité et la compétitivité d’une entreprise. Elle permet non seulement aux salariés de tenir leur poste dans les conditions demandées, mais aussi de se préparer aux évolutions que peuvent connaître leurs fonctions ou leur métier. Anticiper les évolutions du marché du travail

Prenons le cas de l’intelligence artificielle. De nombreux rapports s’accordent à dire que cette technologie va révolutionner le monde du travail dans les prochaines années. Elle promet notamment de transformer la journée de travail en permettant aux actifs de consacrer moins de temps à des tâches à faible valeur ajoutée, telles que celles purement administratives. Mais encore faut-il savoir se servir correctement de l’IA. Une grande proportion des dirigeants d’entreprise britanniques estiment qu’il est "assez, voire très difficile" de trouver des salariés possédant les compétences requises pour maîtriser les outils d’intelligence artificielle, selon une récente étude du Digital Futures at Work Research Centre.

Que ce soit en matière d’IA ou non, miser sur la formation professionnelle favoriserait également l’épanouissement professionnel - et peut-être même personnel - des salariés. Les entreprises ont donc tout intérêt à mettre en place une véritable politique de formation en leur sein pour anticiper les compétences dont elles auront besoin dans un avenir proche, tout en répondant aux attentes d’une partie non négligeable de leur main-d’œuvre.

Car beaucoup de salariés français assurent leur formation, avec ou sans le soutien de leur employeur. Près de la moitié d’entre eux (48%) se tournent vers l’e-Learning pour acquérir de nouvelles compétences professionnelles et, surtout, pour accroître leur employabilité. En effet, 55% des actifs de l’Hexagone sont d’avis que les formations leur permettent de maintenir leur attractivité sur le marché du travail. Et donc de sortir gagnant de la guerre des talents qui fait rage dans de nombreux secteurs d’activité. *Cette étude de SD Worx a été menée en février dans 16 pays européens, dont la France. Au total, 16.011 salariés et 4833 employeurs ont été interrogés pour les besoins de cette enquête, dont les résultats ont été pondérés afin de garantir une représentation fiable du marché du travail de chaque pays.