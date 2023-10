Estaing. Amitié franco-allemande : le Mémobus a fait escale dans la cité estagnole

La Fédération des associationsffranco-allemandes pour l’Europe (FAFA) regroupe environ 250 associations locales et nationales, soit plus de 20 000 adhérents en France et autant en Allemagne. Depuis ses débuts, elle s’engage pour le rapprochement entre la France et l’Allemagne dans une vision européenne.

L’année 2023 est une année particulière dans ce processus. C’est en effet le 60e anniversaire du Traité de l’Elysée, traité bilatéral d’amitié franco-allemande signé le 22 janvier 1963 par le chancelier allemand Konrad Adenauer et le président français Charles de Gaulle.

Afin de célébrer cette date, le Mémobus circule pendant deux mois sur les routes de France et d’Allemagne afin d’informer à chaque étape sur les possibilités de rencontres, d’échanges, de coopération, d’information. Mémoire commune franco-allemande, ce véhicule contient des extraits d’expositions, brochures, dépliants, livres, affiches… les adhérents accueillant le Mémobus présentent, animent et informent. Sur un trajet de 6 000 km (départ fin août 2023 de Berlin, arrivée à Versailles mi-octobre), le Mémobus apportera une contribution à la solidarité et la compréhension franco-allemande pour l’Europe.

Sa 18e étape l’a conduit en Aveyron, seul arrêt en Occitanie.

Le Mémobus était l’invité de la Maison de la Paix à Estaing. Petra Keppler, présidente de l’association Concorde et Paix Estaing, avait convié habitants et amis à un apéritif autour des animatrices du Mémobus, Antje et Françoise. Les assistants ont chanté ensemble un refrain consacré à la Paix.

Une soirée conviviale au cours de laquelle chanter ensemble le refrain dans le Jardin de la paix à Estaing était une belle expérience.