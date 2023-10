Le Nayrac. L’atelier théâtre a présenté sa création

Les trois coups ont retenti à l’espace multiculturel pour la présentation de la pièce "Cherche tendresse désespérément" créée par l’atelier théâtre.

Ce groupe composé d’enfants, de femmes et d’hommes passionnés par le théâtre se retrouve tous les mardis soir depuis un an et est encadré bénévolement par Dominique Mestdagh. Après l’apprentissage des fondamentaux, un spectacle a été à l’ordre du jour. Chaque participant a recherché des textes, les a proposés aux autres et ainsi le spectacle présenté a vu le jour après bien des heures de travail : répartition des rôles, apprentissage des textes, construction des personnages… Cette création a voulu tenter de peindre la brutalité du monde mais des choix existent ! Des tableaux d’amour, de sensibilité, de rapprochement, de rêve et surtout de tendresse se sont succédé dans une ambiance sereine, apaisée. Il y a de la tragédie, du burlesque, de l’étonnement, de l’engagement corporel sur des musiques particulièrement bien choisies.

Les spectateurs ont apprécié ce moment et l’ont fait savoir par leurs applaudissements. Après ces deux représentations, les "acteurs" ont envie de présenter leur création dans d’autres lieux, sur d’autres plateaux, dans des endroits insolites. L’idée est lancée et toutes les propositions sont attendues. Mais déjà l’atelier a repris ses activités pour de nouveaux projets…