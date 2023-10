Golinhac. Le foyer rural se montre très actif

En présence de M. Bénézet, maire de Golinhac et de M. Dalmont, président de la fédération des foyers ruraux du département, l’assemblée générale du foyer rural a eu lieu, dans a convivialité. Christelle et Stéphanie, coprésidentes, ont accueilli l’assemblée. Elles ont rappelé le rôle du foyer rural qui participe activement au dynamisme et à l’animation du village. L’association tient à fédérer un grand nombre d’habitants pour favoriser l’échange et la convivialité entre eux.

Neuf activités (théâtre, vélo, couture et tricot, yoga, photo, jardinage, guitare, atelier récréatif pour les enfants, dessin et peinture) et vingt-deux animations riches et variées dont les fêtes patronales à Golinhac et Castailhac ont permis de toucher un vaste public avec beaucoup de succès. Elles ont aussi rappelé que le bureau et le conseil d’administration sont enthousiastes et volontaires et qu’il est important que les bénévoles soient un renfort lors des diverses manifestations à venir pour éviter un essoufflement de l’équipe en place. Elles ont remercié la municipalité, les élus et le personnel communal, la fédération des foyers ruraux de l’Aveyron et tous les bénévoles pour leur aide et leur soutien.

Le bilan financier de chaque action a été présenté par Christian, mettant en avant des finances saines. Durant l’année écoulée, cent vingt-deux personnes ont adhéré au foyer rural de Golinhac. La carte d’adhésion est au tarif de 10 euros. Deux nouvelles activités ont vu le jour à cette rentrée automnale : les ateliers théâtraux pour les jeunes de 8 à 12 ans et les activités manuelles pour les adultes.

Toutes ses actions réaffirment l’engagement de l’association en développant la vie du village en favorisant les rencontres, le partage et le faire ensemble.