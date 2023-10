Espalion. Les champions à la rencontre des scolaires

Ce mardi les 800 écoliers du CP au CM2 des 18 écoles primaires publiques et privées de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère ont eu l’immense bonheur de se retrouver au gymnase intercommunal à l’invitation du Judo Club Espalionnais et de l’Itinéraire des Champions. Après un échauffement dynamique animé par Cathy Arnaud et le rappel des valeurs du judo, les grands champions présents ont proposé quelques exercices simples sur les tatamis recouvrant l’immense gymnase intercommunal. Aujourd’hui la délégation ira le matin à la rencontre des résidents du centre de rééducation et l’après-midi de celle des jeunes licenciés du département et limitrophes.