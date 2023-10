Cassagnes-Bégonhès. Les écoliers de Sainte-Marie en visite au Village des sciences

À l’occasion de la Fête des sciences, les enfants des classes de cycle 2 et 3 de Sainte-Marie sont allés à la salle des fêtes de Rodez, à la rencontre de gens passionnés qui mettent la science en lumière avec des activités variées.

Sur le stand du musée des Arts et métiers traditionnels de Salles-la-Source, ils ont participé à l’animation "Sportez vous bien". Puis, ils ont étudié l’arbre, source d’oxygène et de vie et ont réalisé des plantations. Plus loin, ils ont observé les utilisations des ressources géologiques dans les activités humaines.

Enfin, des animateurs du château de Calmont-d’Olt leur ont présenté les jeux et sports au Moyen-Âge. À travers ces ateliers, les élèves ont pris conscience que les sciences sont présentes à chaque instant dans notre quotidien.