Prêt à taux zéro, prix des carburants : ce qu'il faut retenir des annonces de Bruno Le Maire, ce mercredi

Ministre de l'Economie, Bruno Le Maire s'est étendu sur le prêt à taux zéro ainsi que le prix des carburants en France, ce mercredi 18 octobre 2023. Ce qu'il faut retenir.

Prêt à taux zéro et prix de carburants : deux sujets majeurs dans l'Hexagone en ce mois d'octobre, que Bruno Le Maire a passés en revue au micro de RTL, ce mercredi 18. Avec des annonces.

Le prêt à taux zéro prolongé

Au rayon de l'immobilier, le Ministre de l'Economie s'est penché sur le prêt à taux zéro. "Il devait être supprimé à partir du 1er janvier 2024. Il sera prolongé parce qu'il y a un effondrement du crédit immobilier et que nous voulons que le plus grand nombre possible de ménages ait accès à ce crédit", a-t-il d'abord annoncé. Cinq décisions ont alors été dévoilées par Bruno Le Maire. La première, la prolongation donc pour l'année 2024. Ensuite, "le montant maximal du prêt à taux zéro va passer de 80 000 à 100 000 euros". Troisième point, la part que pourra représenter le crédit auprès de la banque. "C'était 40% pour les ménages modestes, ça va passer à 50%".

Quatrième levier, une "amélioration très importante" pour Bruno Le Maire : "les classes moyennes seront éligibles à ce prêt à taux zéro. Si vous gagnez entre 2 500 et 4 500 euros, dès le 1er janvier 2024, vous y aurez droit. Ça fait 6 millions de personnes en plus ! J'espère que ça va relancer la production de crédit immobilier". Enfin, cinquième et dernier point, "210 villes de plus vont être éligibles à ce prêt à taux zéro", valable dans les territoires où il y a "le plus de difficultés à se loger". Le ministre cite ainsi les villes comme Bordeaux, Bidart, Auxerre, Besançon ou encore Le Mans.

"Tout dépendra de ce qu'il se passe au Proche-Orient..."

Également interrogé sur ses éventuelles craintes d'un rebond du prix à la pompe avec la crise au Proche-Orient, Bruno Le Maire a répondu que "tout dépendra de ce qu'il se passe" là-bas. "Si la crise reste locale, les conséquences seront locales. Aujourd'hui, on le voit, les conséquences sont limitées." En revanche, le ministre de l'Economie a prévenu : "si demain, vous avez une extension du conflit dans la région, vous aurez naturellement des conséquences beaucoup plus lourdes, en particulier sur les prix de l'énergie".

Total maintient son plafonnement

L'ancien conseiller régional de Haute-Normandie déclare ensuite s'être entretenu avec Patrick Pouyanné, le président de Total. Il rappelle que ce dernier "a pris la mesure de plafonnement du prix du carburant à 1 euro 99 sur l'ensemble des carburants, et je salue cette décision".

Et à Bruno Le Maire d'enchaîner et d'annoncer : "il a pris l'engagement de maintenir ce plafonnement à 1 euro 99 sur tous les carburants pour toute l'année 2004, je salue cet engagement." Total maintiendra donc le plafonnement à 1 euro 99 de tous ses carburants dans toutes ses stations pour toute l'année 2024", a poursuivi le Ministre de l'Economie, sur les ondes de RTL, ce mercredi 18 octobre 2023.