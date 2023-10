Baraqueville. Salle d’animation socio culturelle : les travaux débutent prochainement

Dans la saga de la construction de la salle économique et d’animation socioculturelle plus communément appelée salle des fêtes de Baraqueville, l’heure était il y a peu à l’ouverture et à l’analyse des offres. Pour rappel, le marché public a été lancé début juin.

Le conseil municipal a ainsi délibéré sur l’attribution des premiers lots de ce gigantesque chantier au montant total de 3 600 000 € HT.

Ainsi, l’entreprise Puechoultres sera la première à entrer en action puisqu’elle a décroché la réalisation du terrassement et des réseaux VRD pour un montant de 249 383 € HT.

La maçonnerie gros-oeuvre sera réalisée par l’entreprise Mouly-Rey pour un montant de 375 000 € HT, la charpente/ossature bois par la Sas Sicob pour un montant de 592 216 €HT, la couverture /Bac acier par la SAS CMO pour un montant total de 195 702 € HT, les menuiseries extérieures par la SAS Gamso pour 195 702 € HT, les menuiseries intérieures par la SAS Ballat pour 206 022 €, les cloisons et Isolation par Alliance 360 pour 205 442 € et les carrelages et faïences par Les Chappes d’Olt pour un montant de 36 563 € HT.

Gérard Bec qui représente la municipalité sur le suivi des travaux a souhaité s’accorder un peu de temps supplémentaire pour la négociation des lots suivants. Il se félicite en tout cas que les premiers résultats du marché aient fait la part belle aux entreprises locales.

Elles vont ainsi mettre un peu de leur empreinte dans un bâtiment qui va marquer l’histoire de la commune. Selon le planning prévisionnel, les premiers travaux de terrassement devraient débuter très prochainement.