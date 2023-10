Avec le réchauffement climatique, des étoiles de mer deviennent dangereuses pour les coraux

(ETX Daily Up) - Le réchauffement climatique aggrave le blanchiment des coraux. Mais selon des scientifiques australiens, il pourrait en plus favoriser la prolifération des étoiles de mer à couronne d'épines, véritables prédatrices pour les récifs coralliens, et très résistantes aux vagues de chaleur marine.

Les étoiles de mer à couronne d'épines (Acanthaster) sont souvent présentées comme les "pires ennemies" des coraux. Au stade juvénile, ces étoiles de mer sont herbivores. Mais lorsqu'elles atteignent l'âge adulte, elles se transforment en de véritables prédatrices pour les coraux. "Les juvéniles ont un potentiel de persistance à long terme en tant qu'herbivores, car elles attendent que le corail vivant se rétablisse avant d'en faire leur proie", expliquent des scientifiques australiens de l'École des sciences de la vie et de l'environnement et Institut d'études marines (Université de Sydney). Ces derniers ont testé la résistance des étoiles de mer à couronne d'épines juvéniles en les exposant à des scénarios de stress thermique visant à reproduire l'effet des canicules marines, afin de refléter les conditions qui provoquent le blanchiment et la mortalité des coraux.

Les étoiles de mer ont été placées dans deux grands blocs d'aluminium montés en parallèle permettant de conserver des températures stables et dotés de points d'entrée d'eau chaude et d'eau froide à chaque extrémité. Trois scénarios de vagues de chaleur ont été testés : 28°C, 29°C et 30°C. La température de contrôle était de 27°C, soit la température estivale moyenne maximale de la surface de la mer à laquelle les étoiles de mer Acanthaster sont exposées dans le sud de la Grande Barrière de corail. Dans cette même région, le seuil de blanchiment des coraux est de 28,3°C. Les étoiles de mer ont montré une tolérance aux conditions de canicule bien supérieure à celle des coraux, note l'étude.

Record de chaleur des océans en 2023

Publiés dans la revue Global Change Biology, les résultats de cette étude indiquent que les étoiles de mer à couronne d'épines juvéniles ont résisté à des températures élevées pendant vingt jours. "Nous avons découvert que les étoiles de mer juvéniles de la couronne d'épines peuvent tolérer près de trois fois l'intensité de la chaleur qui provoque le blanchiment des coraux, en utilisant un modèle qui mesure la température au fil du temps", a déclaré le professeur Byrne, professeure à l'université de Sydney et co-autrice de la recherche, dans un communiqué.

"Il s'agit d'une découverte importante qui a des implications pour la compréhension des impacts du changement climatique sur les écosystèmes marins", poursuit-elle. Les vagues de chaleur marines pourraient en effet profiter à ces étoiles de mer, dans la mesure où leur habitat est constitué des squelettes des coraux blanchis. Le nombre d'étoiles de mer de cette espèce pourrait "s'accroître au fil du temps".

Selon des données du programme européen de surveillance Copernicus, la température de surface des océans en 2023 a atteint 20,96°C, le 30 juillet. Le précédent record était de 20,95°C, en mars 2016. Le réchauffement des océans a un impact direct sur la survie des coraux. En Méditerranée, plusieurs espèces ont disparu (notamment les gorgones), et la Grande Barrière de corail en Australie ne cesse de blanchir. Selon un rapport publié en mai 2022 par l'agence gouvernementale australienne, 91% des coraux du récif ont été endommagés par le blanchiment après une vague de chaleur estivale prolongée.