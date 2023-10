Decazeville. Des nouvelles activités tricot et couture au Magasin Blanc

Voilà trois ans que Céline Chuillet a repris Au Magasin Blanc, 1 rue du Maréchal Foch, à Decazeville. Outre son stock régulièrement renouvelé de laine, tissus, mercerie, la patronne propose divers clubs et ateliers.

Le club tricot se poursuit le mardi, de 15 heures à 17 h 30 (20 € par personne à l’année). L’atelier couture a lieu le mardi, de 12 h 30 à 14 heures, et le jeudi, de 18 h 30 à 20 heures (15 € la séance ou 55 € les 4 séances). Plusieurs thématiques y sont développées : pique épingle de machine, calendrier de l’avent, bandeau pour une coiffeuse, set de table pour Noël, etc.

Il est possible de participer aux séances au mois ou au trimestre, avec obligation d’inscription. En outre, Céline peut accompagner des projets individuels dans le tricot, la couture, le macramé, etc.

Parmi les nouveautés, elle propose également un club Crochet d’Orane, le samedi, de 10 heures à 12 heures (toujours sur inscription, 15 € la séance, 40 € les 4 séances et 60 € les 12). Rappelons qu’Au Magasin blanc vend et répare les machines à coudre et des cours couture en individuel sont possibles. Afin d’être complet, Céline Chuillet réalise aussi diverses retouches.

Renseignement au 05 65 43 13 91. La boutique est ouverte du mardi au samedi. Visible sur Facebook et Instagram.