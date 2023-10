Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Hommage à Dominique Bernard et Samuel Paty au collège Denys-Puech

Le maire, Marc Bories et la principale du collège Denys-Puech, Brigitte Massat entourés de l’équipe éducative et vie scolaire ainsi que de tous les élèves ont rendu un hommage à Dominique Bernard et à Samuel Paty.

Brigitte Massat rappelle les fondements républicains. "La laïcité est un principe de liberté, liberté de croire ou de ne pas croire. Elle est le fondement de notre société et de notre école qui doit préserver les élèves de tout prosélytisme idéologique, économique et religieux". Marc Bories se joint à ce rappel et note l’importance de la formation d’esprits critiques dans son discours.

Les élèves ont applaudi leurs enseignants présents pour témoigner de leur reconnaissance. Un moment très émouvant.