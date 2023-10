Argences en Aubrac. La commune propose des cours de français pour les personnes allophones

Argences-en-Aubrac, via son service Espace de Vie Sociale (EVS), organise actuellement sa 3e session de cours de français à destination des personnes allophones de la commune. Nombreux sont les nouveaux arrivants d’origine étrangère sur le territoire (Pôle Viande avec l’implantation de Plaine Maison Occitanie – Beauvallet, autres entreprises…). La volonté d’intégrer cette nouvelle population est une réelle volonté politique, développée notamment par le biais de l’Espace de Vie Sociale via France Services entre autres.

La langue étant un des vecteurs principaux d’intégration, les élus ont fait le choix de financer des cours de français gratuits, ouverts à toutes les personnes allophones du territoire. Afin de favoriser l’engagement des apprenants, faciliter l’organisation et la communication, les cours ont lieu directement au sein des locaux de Beauvallet. Un lien étroit entre la commune, l’entreprise et la professeure permet d’ajuster les heures de cours aux besoins et aux plannings des salariés.

Une professeure de français à la retraite fait preuve de dynamisme et d’adaptation à chaque séance pour répondre au mieux aux besoins et aux attentes de chacun. Les apprenants travaillent pour la plupart au sein de l’entreprise Beauvallet, ils sont d’origines diverses (Europe de l’est, Amérique du sud, Afrique du nord) et ont des besoins différents en fonction de leurs aptitudes à communiquer en français, à l’oral ou à l’écrit. Les cours dispensés sont donc sans cesse ajustés, réévalués en fonction de leur quotidien professionnel et/ou personnel.

Un groupe d’une dizaine de personnes motivées et engagées est actuellement accompagné.