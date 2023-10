Pour protéger les hérissons, la ville de Fresnes s'en remet au code de la route

(ETX Daily Up) - "Attention, traversée de hérissons" ! Si vous habitez, ou que vous êtes de passage, dans la ville de Fresnes, attendez-vous à apercevoir des panneaux de signalisation triangulaires représentant des hérissons. Une initiative récemment déployée par cette commune du Val-de-Marne pour protéger ces petits mammifères à épines, menacés d'extinction.

Les usagers de la route connaissent bien les panneaux signalant l'éventuelle traversée d'animaux sauvages ou domestiques (cerf, vaches, chevaux). Mais un petit nouveau commence à faire son apparition : le hérisson. Le dernier exemple en date est celui de la commune de Fresnes, qui a récemment déployé huit panneaux de signalisation représentant des hérissons. Une initiative lancée par le conseiller municipal de Fresnes Stéphane Lamart, délégué à la condition animale et fondateur d'une association de défense pour les droits des animaux qui porte son nom.

Les panneaux ont été placés à des endroits stratégiques de la ville, "soit en fonction des zones où des accidents ont été constatés par les services de la Ville, soit à proximité de parcs et de jardins fréquentés par ces petits mammifères insectivores", précise un communiqué de la municipalité. "Si le but premier est de protéger les hérissons, cette action invite également les conducteurs à ralentir à proximité des voies sur lesquelles ils circulent. Des panneaux similaires pour favoriser la protection des renards, autre animal présent sur le territoire fresnois, seront prochainement installés", ajoute la commune.

Chaque année en Europe, environ 700 000 hérissons périssent sur les routes. Mais les véhicules motorisés ne sont malheureusement pas le seul danger que les hérissons doivent braver. Considéré comme une espèce sauvage menacée, ce petit mammifère est également confronté à ses (nombreux) prédateurs, aux accidents de jardinage et à l'exposition aux pesticides et aux insecticides, qui peuvent s'avérer fatals. La survie de ces boules d'épines s'en trouve donc très limitée. Pourtant, des chercheurs danois ont récemment établi que certains hérissons pouvaient vivre plus de quinze ans, notamment s'ils apprennent à survivre à leurs deux premières années d'existence.

Reconnue pour son engagement dans le bien-être des animaux, la ville de Fresnes n'est toutefois pas la seule à avoir investi dans ce genre de panneaux routiers pour protéger des espèces comme les hérissons. En octobre 2022, la commune bretonne d’Auray (Morbihan) a installé six panneaux routiers recyclés représentant des hérissons, des salamandres, des chauves-souris et des loutres. Temporaire, cette initiative réalisée en partenariat avec le Parc naturel régional (PNR) du golfe du Morbihan visait à "communiquer et sensibiliser le public à une meilleure prise en compte des continuités écologiques", indiquaient les services de la ville à Ouest France.