Quels sont les rituels du matin des Français ?

(ETX Daily Up) - Quelles sont les habitudes des Français le matin au réveil ? En moyenne, ils se lèvent à 7h du matin. Une grande majorité prend un petit-déjeuner, sucré de préférence et la moitié des Français se préparent en moins d'une demi-heure. Avant de partir au travail, plus des trois quarts des Français s'informent de l'actualité, via la télévision principalement.

Des Français qui se lèvent tôt

En moyenne, les Français se lèvent de bonne heure, à 7h en semaine, avec évidemment des variations selon leur mode de vie, selon la dernière étude zOOm de l’Observatoire Cetelem, sur la thématique 24h heures dans la vie des Français - Il est 8 heures, la France s’éveille. Ceux qui ont des enfants sont plus matinaux (6h43 contre 7h08 pour les autres), tout comme les actifs (6h39 contre 7h26 pour les inactifs). Ce sont les 35-49 ans qui se lèvent le plus tôt (6h43) et les plus de 65 ans qui affichent le réveil le plus tardif (7h25). A noter que le week-end, les Français se lèvent sans surprise plus tard, en moyenne à 8h16.

Pour la majorité des Français le lever est relativement facile (72%), plus d'ailleurs pour les hommes (78%) que pour les femmes (68%). Plus d'un Français sur deux (55%) a besoin de moins d'une demi-heure pour se préparer, c'est-à-dire se lever, prendre son petit déjeuner et faire un brin de toilette avant de sortir. Seules 5% des personnes interrogées déclarent avoir besoin de plus d'une heure pour se préparer correctement.

Lorsqu'on leur demande quelles sont les trois premières choses qu'ils font le matin, ils répondent aller aux toilettes (62%) prendre le petit-déjeuner (55%) et une douche (28%). Il ressort aussi, de manière plus anecdotique, que le premier geste de 4% des Français est de consulter les notifications sur leur smartphone. Pour 3%, c'est allumer la télévision. Enfin, 4% des sondés avouent aussi se rendormir immédiatement après avoir arrêté la sonnerie de leur réveil.

Un petit-déjeuner sucré et des informations à la télé

Si le petit déjeuner peut apparaitre comme incontournable pour beaucoup, il faut savoir que 5% des Français le boudent complètement, ne mangeant et ne buvant rien avant de sortir de chez eux. Ils sont aussi 26% à se contenter d'une boisson. Au final, 60% des Français mangent sucré et 9% salé après s'être levés. D'autre part, le petit déjeuner est principalement pris seul (65%), même lorsque l'on vit à plusieurs.

Parmi les rituels du matin figure aussi l'actualité. Les Français sont ainsi 77% à déclarer s'informer régulièrement avant de partir de chez eux, une proportion qui s'étend de 66% chez les 18-24 ans à 82% pour les plus de 65 ans. Ils privilégient alors la télévision (42%), juste devant la radio (39%) et les réseaux sociaux (32%).

En définitive, le matin constitue pour les Français un moment propice pour prendre soin d'eux (78%), s'informer sur l'actualité (75%) et profiter d'un peu de temps libre seul (74%) ou avec des proches (61%). C'est aussi pour beaucoup le moment de faire des tâches ménagères (60%), de commencer à travailler (59%) ou encore de faire un peu de sport (46%). Au final, la matinée est plutôt synonyme de calme (74%), de sérénité (69%) et d'énergie (56%), plutôt que de fatigue (33%), de stress (23%) et d'agitation (19%).

Cette enquête a été réalisée en ligne par Toluna-Harris Interactive, du 26 au 28 septembre 2023, auprès d'un échantillon de 1.091 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.