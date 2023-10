Espalion. À la recherche d’un nouveau bureau

Lors de la réunion de samedi dernier, à la salle d’animation de Recoules, le bureau de l’Amicale Pétanque a annoncé qu’il était démissionnaire et qu’il ne se représenterait pas.

La réunion a commencé par une minute de silence à la mémoire de joueurs décédés. Parlant au nom du bureau en place depuis 5 ans, Damien Viguier coprésident souhaite une passation sereine, dans la continuité et demande aux successeurs éventuels de se faire connaître avant l’assemblée générale prévue début décembre, afin qu’ils préparent ensemble cette transition. Le nombre de sociétaires a augmenté et atteint actuellement 77 licenciés. Les finances sont saines avec environ 5 000 € et les dates des concours pour la saison prochaine ont été retenues.

L’assistance applaudit l’équipe sortante et la remercie pour son travail. Il reste maintenant à lui trouver des successeurs.

Résultats sportifs

Sur le plan sportif les championnats et concours organisés se sont bien déroulés. De bons résultats ont été obtenus : Nathalie Hilaire 3e au championnat de l’Aveyron en tête à tête ; la doublette Valérie Pègues, Séverine Besombes, 3e et quart de finaliste au championnat de la ligue Occitanie ; Nathan Petit champion du tir de précision junior, 2e en tête à tête, champion en triplette, associé à Nathan Gaillac et Clément Nespoulous. Par ailleurs, en championnat des clubs les équipes féminines et I en Open montent en première division et disputeront le titre départemental ce dimanche à Saint-Affrique.

À l’issue de la réunion, un apéritif suivi d’un repas avec une excellente soupe au fromage préparée par Maïté et Lulu a prolongé la soirée.

Finales du championnat des clubs

Dimanche dernier, Saint-Côme I a été éliminé en huitième de finale de division 3 par Trépalou, et Bozouls par Ceignac IV en huitième de finale de division 4. Deux équipes d’Espalion restent en course. Les féminines qui ont battu Salles-Curan à Villeneuve disputeront la finale de division 2 à 14 h 30 à Saint-Affrique contre Olemps-La Mouline. L’équipe I Open qui a éliminé dimanche dernier à Sainte-Geneviève Villefranche II et Quatre-Saisons II disputera le finale de division 2, à 14 h 30 à Saint-Affrique contre Le Gua II.