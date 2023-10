Course pédestre : au Festival des Templiers, Yannick Noël remporte l'Endurance trail

L'ultra-traileur de Neuville-au-Plain (Manche) a bouclé le plus long format de l'événement millavois (100 km, 4420 m de dénivelé positif) en 9h56'13, vendredi 20 octobre.

Les premières courses du Festival des Templiers 2023 ont leurs vainqueurs. À Millau, l'Endurance trail vient d'être remportée par Yannick Noël. Vendredi 10 octobre, le Manchois a terminé l'épreuve en 9h56'13. Longtemps dans un groupe de trois avec Sylvain Court et Lilian Leroy, il a pris le meilleur sur la fin du tracé long de 100 km avec 4420 m de dénivelé positif.

Dans cette belle bataille à l'avant, Court s'est finalement détaché de Leroy, qui a passé une bonne partie de la nuit seul. Il a pris le dessus dans la descente pour finalement terminer en 10h02'06. Lilian Leroy complète le podium en 10h02'19.

Du côté des dames, c'est Jennifer Lemoine qui l'a emporté en 11h56'49. Sa poursuivante Marie Dohin est encore en course.

Alan Le Palabe s’impose sur l’Intégrale des causses

Du côté de l'Intégrale des causses (62 km, 2610 m de dénivelé positif), la bataille a été longue mais elle a savamment été menée à son terme. Le Breton Alan Le Palabe a longtemps joué des coudes avec Emmanuel Ocampo avant de se détacher. Il a fait le trou, sur le Larzac après la montée vers Pierrefiche.

Il s'est ainsi offert une belle victoire sur L'Intégrale des causses en 5h55'13. Glenn Le Quere n'a pas résisté à la vitesse de son compatriote breton et a pris la deuxième place (6h07'20). Enfin, l'Argentin, expatrié à Chamonix, Emmanuel Ocampo complète le podium (6h09'02).

Une heure et demie après l'arrivée de La Palabe, l'Aveyronnaise Béatrice Vézinet s'est imposée chez les femmes. Elle a bouclé la course en 7h32'14, six minutes devant Flavie Bruyneel (7h38'28). Et Lisa Grémaud prenait la troisième place (7h51'29).