Saint-Amans-des-Cots. L’Écolieu, une "totale réussite"

En présence de Jean-Pierre Autier président FDC 12, de Roger Besombes administrateur FDC 12, de Pauline Cestrières maire, des représentants de la société chasse de Montézic et des élèves de l’école primaire avec leurs maîtresses, tous acteurs de cette réalisation, l’inauguration de L’Ecolieu a permis de mettre en avant la "totale réussite" de ce projet.

C’est en février 2022 que les enfants avaient participé à la plantation des arbres fruitiers composés de pommiers de variétés anciennes afin d’éviter tout emploi de produits phytosanitaires. Mais aussi à l’aménagement du site avec nichoirs, mare et panneaux explicatifs. Ils avaient gagné le prix de "l’École citoyenne 2023". Cette inauguration s’est poursuivie autour du verre de l’amitié en plein air accompagné de fouace pour le plus grand plaisir des enfants. Cette démarche a été financée par la région Occitanie, la Fédération nationale des chasseurs et l’Office français de la biodiversité, dans le cadre du programme Couverts d’Intérêt Faunistique et Floristique (CIFF) Occitanie.