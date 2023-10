Les collégiens rignacois dans le canyon

Quelle que soit la saison, il y a toujours quelque chose à voir dans le canyon de Bozouls. Ainsi le temps d’une journée, les élèves du collège Jeanne-d’Arc de Rignac ont visité le canyon de Bozouls en compagnie de techniciens de la Fédération départementale des chasseurs. Désormais, les collégiens savent tout sur le canyon, sa faune, sa flore et sur la manière dont tout ce petit monde se partage l’espace. La visite s’est déroulée sous la forme d’une randonnée plutôt sportive entrecoupée de moments d’information et d’échange. Et comme la météo était de la partie, ce fut une journée des plus agréables.