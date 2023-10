Salles-Curan. Journée découverte pour les maternelles

La classe de maternelle de l’école privée des Monts et Lacs s’est rendue à Sainte Eulalie d’Olt. La matinée a été consacrée à la visite des Vergers d’Olt où les élèves ont été chaleureusement accueillis par Mme Stéphanie Rey et son époux. C’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’ils ont ramassé des pommes pour ensuite les presser et en savourer le jus. Ils ont pu également découvrir le cycle de vie de la pomme ainsi que les nombreux petits habitants du verger (insectes, oiseaux, abris pour les chauve-souris...). Après un pique-nique bien mérité, le groupe a été accueilli dans l’atelier de Yann le souffleur de verre, situé au cœur du village. Sous les yeux ébahis des enfants, l’artiste a façonné un "lapicorne". C’est avec ce précieux cadeau qu’ils ont repris le chemin du retour. L’école remercie chaleureusement Les Vergers d’Olt ainsi que Yann pour cette agréable journée, riche en découvertes.