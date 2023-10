Rignac. Les élèves au chevet de Dame Nature

"Dix kilos de déchets sont jetés chaque seconde en France", un slogan pour sensibiliser la population. Une affiche représentant un paquet de cigarettes souligné par une phrase qui devrait interpeler : "Vous pouvez laisser une plus belle trace sur la terre" .

Et un peu plus loin sur le panneau d’affichage : "Jeter parterre, c’est jeter à la mer" pour alerter et rappeler qu’un million d’animaux marins meurent chaque année.

En lien avec le programme de sciences du cycle 3 et dans la démarche d’une éducation au développement durable, le collège Georges-Rouquier (principale Latifa Pierron) et l’école primaire Jacques-Perrin (directrice Valérie Bibal) ont organisé une opération de ramassage des déchets sauvages dans le village.

À l’initiative de Séverine Moréno, professeur de SVT et déléguée du développement durable, une classe de 6e du collège a été choisie pour participer à cette action avec la classe de CM1-CM2 de l’école primaire.

Cette action a été soutenue par la municipalité et la communauté de communes. Le matériel nécessaire au ramassage des déchets a été fourni. Des parents s’étaient mobilisés pour encadrer les élèves.

Cette action citoyenne a été l’occasion d’informer les enfants sur l’impact des déchets sur l’environnement, l’importance du tri et de la valorisation des déchets sans oublier la nécessité de réduire les déchets à la source.

L’après-midi s’est clôturée par le pesage des déchets : 27,160 kg et 4 bouteilles de mégots ont été ramassés. D’un côté, satisfaction d’avoir fait mieux que l’an dernier (14,490 kg).

D’un autre côté, grosse inquiétude de constater qu’il y a encore plus de déchets. Et que toutes les formes d’alertes en direction de la planète sont loin d’être entendues et respectées. Michel Pradels pour la mairie et Gilles Mazars pour la communauté de communes ont remis à chaque élève le diplôme de citoyen de Rignac.