Onet-le-Château. Une deuxième représentation des Misérables au Théâtre de La Baleine

Le spectacle "Les Misérables" a connu un énorme succès cet été sur la place Foch (avec plus de 3 600 spectateurs en 6 jours de représentations dont la générale). Ces représentations estivales ayant eu lieu à guichets fermés près d’un mois avant le spectacle, nombreux étaient ceux qui espéraient une reprise des représentations sur le Ruthénois.

Ainsi, la ville d’Onet-le-Château a accepté, en collaboration avec Rutènes en Scène, de mettre à disposition le Théâtre La Baleine cet hiver, afin de permettre au plus grand nombre de découvrir ce spectacle de qualité. Dès l’annonce de la représentation prévue le 31 janvier 2024, la totalité des places a été vendue en quelques heures seulement.

Face à ce nouveau succès, la municipalité a décidé d’engager une réflexion avec l’association Rutènes en Scène, afin de permettre la tenue d’une seconde représentation. Il s’agissait là d’un effort collectif, tant sur l’aspect financier, que sur celui des ressources humaines aussi bien au niveau du Théâtre La Baleine que de Rutènes en scène (60 bénévoles y sont impliquées). Et au bout du compte, La Baleine pourra doubler la mise et une deuxième représentation aura lieu le jeudi 1er février 2024.

Spectacle "Les Misérables"

Victor Hugo a dit " Tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l’homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l’atrophie de l’enfant par la nuit, ne seront pas résolus, en d’autres termes, et d’un point de vue plus étendu encore, tant qu’il y aura sur la Terre, ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles".

Cela fait 160 ans exactement que Victor Hugo a écrit ce chef-d’œuvre international appartenant au patrimoine français et connu de tous, toutes générations confondues. Il était donc intéressant de le mettre en lumière autour d’un spectacle nocturne à Rodez, à l’occasion de ses 16 décennies d’existence. Ce qu’analyse le metteur en scène Fabien Austruy.

"Les Misérables est un symbole de notre République Française, devenu international et adapté dans le monde. Il raconte cette soif des jeunes gens pour la liberté, avec des personnages se battant pour l’égalité de tous. Il s’agissait pour moi de rendre accessible cette œuvre du patrimoine, inscrite dans les programmes scolaires, en utilisant différents supports artistiques (théâtre, cinéma, danse, musique anachronique, décors 2D) et qui pourront ainsi, attirer différentes générations, aussi bien les enfants en passant par les adolescents jusqu’aux adultes, à travers une frise chronologique du destin de Jean Valjean, racontant tour à tour ses rencontres et ses aventures…".

Information et billetterie

Les places pour cette soirée supplémentaire sont déjà en vente sur Weezevent et sur place, au Théâtre La Baleine. Tarif : 15 €. Plus d’informations au 05 65 77 68 00 ou www.la-baleine.eu.