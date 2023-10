Laissac-Sévérac l'Église. C’était la fête de la récup’à la transformerie

La fête de la récup’qui s’est tenue dernièrement a connu un franc succès. Ce sont 900 personnes environ qui ont pris part à cette manifestation durant laquelle, sur la journée, 650 kg d’objets ont trouvé une seconde vie et 170 kg de fruits et légumes ont été sauvés de la poubelle et valorisés dans cinq soupes, deux gaspachos et une bonne quantité de smoothies.

Une dizaine de personnes se sont engagées dans la démarche de réparer à travers les 12 ateliers proposés cette année. Il est, par ailleurs, toujours possible de s’inscrire : il reste de la place. Les divertissements et animations musicales ont été également largement appréciés. Dans l’actualité prochaine de la transformerie, il y a la réouverture de la matériauthèque qui fait peau neuve avec une nouvelle organisation et une nouvelle formule, et une grande braderie de linge de maison, draps anciens en lin samedi 4 novembre. Le faire soi-même étant dans l’air du temps, la matériauthèque est un espace regroupant des matériaux de récupération pouvant servir de matière première à la créativité de chacun. On y retrouve de la quincaillerie, du bois et d’autres pièces détachées vendus à prix libre !

La boutique est ouverte le mercredi de 9 h 30 à 12 heures ainsi que le samedi de 9 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.