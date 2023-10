Espalion. Danse traditionnelle et folklore avec Lo Bourreio-d’Olt

Pour la deuxième année consécutive, le groupe folklorique Lo Bourreio-d’Olt a organisé sa journée d’animation dans la salle des fêtes de Saint-Côme-d’Olt, village où elle a élu domicile depuis 2022.

Une journée qui a débuté dès le matin pour la centaine de membres de l’association, avec la préparation de la salle et de la soupe au fromage servie le soir. Puis à partir de 16 heures, la salle a ouvert ses portes aux amateurs de thés dansants sous la houlette de l’orchestre de Didier Malvezin. Aux alentours de 19 h 30, l’orchestre a laissé place aux musiciens et danseurs de Lo Bourreio d’Olt pour un spectacle folklorique où enfants et adultes du groupe ont donné le meilleur d’eux-mêmes afin d’animer le repas soupe au fromage servi aux danseurs. La soirée a ensuite continué avec un bal musette toujours animé par Didier Malvezin. Cette après-midi dansante a tenu toutes ses promesses et sera renouvelée en octobre prochain.

Le bureau de l’association a tenu à adresser ses remerciements aux personnes qui ont participé à l’organisation et à la réussite de cette journée. Mention spéciale à ceux qui dès la veille ont préparé puis chauffé le four à pain qui a accueilli les nombreux faitouts en fonte pour une soupe sublime. Mention aussi à Didier Malvezin qui a joué jusqu’au bout de la nuit, sans oublier les groupes amis des Castelous de Sénergues, l’Escloupeto et la Pastourelle de Rodez présents.

En attendant vous pouvez retrouver le groupe folklorique lors des animations locales, cela a été le cas récemment à Villecomtal ou Saint-Gervais. Vous pouvez aussi suivre le groupe sur son site Facebook.

PS. Le groupe est ouvert à tous ceux qui ont envie de rejoindre les danses et traditions folkloriques. Pour tout renseignement d’inscription ou d’animations, le coprésident Baptiste Veyre peut répondre au 06 78 41 08 72.