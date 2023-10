Estaing. Judo : les élèves rencontrent leurs champions

C’est au complexe sportif intercommunal à Espalion que les élèves de l’école du Causse ont eu le privilège de participer à l’animation scolaire de l’itinéraire de champions, la tournée citoyenne et sportive portée par la Fédération française de judo et soutenue par les collectivités locales et territoriales ainsi que par le Judo club Espalionnais.

Il est difficile de décrire la joie, l’émerveillement et la gratitude des élèves de pouvoir rencontrer six judokas d’exception avec des parcours de sportifs et de compétiteurs aussi impressionnants : Cathy Arnaud, Stéphanie Possamaï, Marc Alexandre, Guy Delvingt, Estelle Gaspard et Alexandre Iddir. Les quatorze élèves de CP, CE1, CM1 et CM2 ont foulé les tatamis avec eux, ont écouté avec beaucoup d’attention des éléments de la culture judo, du code moral, des valeurs portées par cette discipline. Ils ont bénéficié de leur bienveillance, de leurs conseils et de leur générosité. L’ensemble des élèves remercie très sincèrement ces champions de leur humilité et de leur disponibilité. Les plus jeunes, depuis les gradins, n’ont pas perdu une miette du spectacle grandiose qui leur était offert et ont rejoint leurs camarades sur les tatamis pour la photo souvenir de cet événement mémorable qui a profondément marqué les esprits.

Merci particulièrement à Roland Girbal ainsi qu’aux judokas et bénévoles du club espalionnais pour l’organisation parfaite. Ce moment de partage restera un souvenir inoubliable pour nos jeunes écoliers.