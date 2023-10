Saint-Amans-des-Cots. Pixel aventure à la médiathèque

La communauté de communes Aubrac, Carladez et Viadène a organisé la première journée familiale "Pixel aventure" à la médiathèque de la Viadène et à la salle des fêtes située juste au-dessus. Ils étaient nombreux à plonger tout l’après-midi jusqu’à 22 heures dans le monde du numérique. En accès libre ou en ateliers de programmation, de conductivité électrique, de langage Scratch, robotique, etc., petits et grands ont découvert ou redécouvert les premiers jeux vidéos. Ce projet "Pixel aventure" a été retenu dans le cadre de l’appel à projet "bibliothèque et numérique" porté par le département de l’Aveyron et sa médiathèque départementale.