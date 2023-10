La Loubière. Quand l’économie joue la carte football

La fusion des clubs de foot de Sébazac et de Lioujas a abouti à la création de Foot Comtal qui compte désormais parmi les clubs les plus représentatifs du District de l’Aveyron. Christian Braley et sa famille ont accepté de concrétiser leur soutien à ce club dynamique et en plein essor en offrant un jeu de maillots à son équipe porte-drapeau qui opère au deuxième niveau des compétitions de la Ligue Occitanie.

Les joueurs pourront désormais calquer leur parcours sportif sur l’entreprise qui n’en finit pas de croître et de multiplier ses activités liées à l’environnement. L’équipe fanion est en lutte pour assurer son maintien et en montre l’exemple à l’équipe II qui vient d’intégrer le plus haut niveau départemental après avoir joué la finale de coupe de l’Aveyron. Dans les catégories de jeunes et en féminines, le club de Comtal est également bien référencé et digne de l’attention de ces divers partenaires.

C’est aussi grâce à un encadrement administratif et technique nombreux et compétent que les coprésidents Marc Guitard et Francis Guibert restent résolument confiants et assurés du soutien actif de l’entreprise Braley comme de tous ses supporters. La sérénité et la confiance en un avenir prospère sont de rigueur pour le club fédérateur du Comtal qui dénombre plus de 400 adhérents de toutes générations et qui dispose d’équipements dignes de ces ambitions et de ce développement continu.