Un moment convivial à l’école Sainte-Marie

L’école Sainte-Marie a offert un bon moment de détente et de rencontre aux familles et aux amis en organisant une grillée de châtaignes. En fin d’après-midi, les familles (enfin, parents, grands-parents), ami, l’équipe enseignante se sont retrouvés dans la cour de l’école pour déguster ce fruit d’automne, qui avait été ramassé dans les châtaigneraies par les enfants et les parents.

Pendant qu’elles se faisaient griller, la centaine de participants papotait dans une joyeuse ambiance et les enfants jouaient entre eux. Une fois cuites, elles étaient dégustées accompagné de boissons. C’est en début de soirée que tous ont regagné leur foyer, ravi de ce beau moment de convivialité.