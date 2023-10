Football : trois choses à savoir sur Bordeaux, le prochain adversaire de Rodez

Les Ruthénois de Didier Santini (6es) se déplacent à Bordeaux (15e), samedi 28 octobre, à l'occasion de la 12e journée de Ligue 2. Et presque cinq mois après les incidents de l'ultime match de la saison 2022-2023 sur la pelouse du Matmut Atlantique.

Dans l'urgence

Avec seulement trois victoires en onze journées, Bordeaux est au bord de la noyade. L'équipe qui jouait la montée en Ligue 1 la saison dernière est en train de se débattre pour ne pas sombrer dans la zone rouge. Les Girondins visent toujours l'accession... mais ils ont déjà 12 points de retard sur la promotion directe et ils ne sont qu'à deux unités du premier relégable.

Il faut dire que les hommes du capitaine Barbet n'ont pas gagné de match depuis le 16 septembre et leur déplacement à Valenciennes (1-2). Et depuis, ils n'ont ramené que les points de deux nuls. Renflouer leur compteur de points relève désormais de l'urgence.

La deuxième pire attaque du championnat

En quête de succès, Bordeaux est aussi à la recherche de buts à marquer. Le bilan offensif des marine et blanc est le deuxième moins bon de Ligue 2 : ils n'ont signé que huit réalisations en onze matches, soit un de plus que Valenciennes.

Mais les stats ne semblent pas alarmer Albert Riera, qui entraîne Bordeaux depuis deux semaines. En revenant sur la défaite 2-0 des siens à Angers le 21 octobre, le nouveau coach s'est voulu rassurant en conférence de presse, jeudi 26 octobre. "Je suis très positif, très confiant. On a frappé 16 fois, sans cadrer c’est vrai. Mais il y a deux manières de parler de ça. On peut dire : on a frappé 16 fois sans but. Ou, j’essaye de le dire : on doit frapper 30 fois. La part positive ou la part négative. Des fois, tu peux frapper cinq fois et marquer trois buts. Mais en ce moment, on a besoin de 30 frappes. On doit se concentrer sur ça."

"Pas de sentiment de revanche" affiché

Après les incidents du 2 juin et l'agression du Ruthénois Lucas Buades par un supporter bordelais qui a pénétré sur la pelouse, les retrouvailles entre les deux équipes seront spéciales. Mais du côté de Bordeaux, pas de ressentiment. Surtout quand des points sont à la clé.

"C’est un match où il y a beaucoup d’à-côtés mais à la fin : il y a trois points, il faut penser à ça. De mon côté, il n’y a pas de sentiment de revanche. Et c’est aussi ma responsabilité que l’équipe n'en ait pas, soulignait Riera, toujours en conférence de presse. Avec le sentiment de revanche, tu ne gagnes pas le match. Tu gagnes le match si tu fais bien les choses sur le terrain et on doit se concentrer sur ça, sur le plan et sur comment on doit faire pour gagner cette équipe qui fait très bien les choses."