Onet-le-Château. Les jeunes en piste au Salagoumania Enduro

La dernière course de la saison et la finale du challenge enduros tour se déroulaient à Clermont-l’Hérault, le week-end dernier. Le soleil était au rendez-vous, un gros soulagement pour les organisateurs mais aussi pour les pilotes car sur les derniers jours, ils ont eu droit à un épisode cévenol.

Le circuit faisait le tour du lac avec 7 spéciales au programme, dont certaines demandaient du cardio, d’autres de la technique, de la maîtrise et du sang froid. Pour finir en beauté, un saut spectaculaire à l’arrivée.

Nathan Ladet en pupille a fait une belle course, 2 spéciales pour sa catégorie, qui demandaient de l’agilité, souplesse et de la rapidité. Quentin Zerr, Batiste Champs en cadet et Sébastien Ladet en master 40 ont fait une belle course aussi et ils se sont régalés. De jolis points de vue qu’ils n’ont pas eux le temps d’admirer, car le chrono les attendait. Bravos à ces 4 pilotes qui encore une fois, ont fait de belles performances.

Résultats : Nathan Ladet en pupilles est 13e. Quentin Zerr en cadet 69e scratch, donc 15e dans sa catégorie. Batiste Champs en cadet 86e scratch, donc 20e dans sa catégorie. Sébastien Ladet en master 40, 128e scratch, donc 11e dans sa catégorie.