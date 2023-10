Estaing. Pierre-Marie Corbel expose ses peintures

Une exposition de peinture moderne est à découvrir pendant les mois de novembre et décembre lors de votre prochaine visite à Estaing.

Dans la galerie de la Maison de la Paix, entre l’église et le château, l’artiste aveyronnais Pierre-Marie Corbel, lié à Entraygues, expose une vingtaine de ses peintures de la série "Aplats" dont le motif de pommes domine comme exemple figuratif dans un univers abstrait.

L’association Concorde et Paix Estaing présente cette exposition jusqu’à la fin de l’année 2023. Elle a à cœur d’offrir la culture et l’art en Nord-Aveyron, hors saison culturelle, aux habitants et touristes de passage. Les bénévoles seront fréquemment sur place pendant les vacances de la Toussaint et de Noël. Pour être sûr de trouver la porte ouverte, la visite peut être réservée au 06 15 64 34 68.

Petra-Christine Keppler, fondatrice de la Maison de la Paix, continue aussi à informer sur de nombreux efforts qui se font depuis le XIXe siècle pour éviter des guerres en Europe et garantir la paix. "En ce moment et avec toutes ces guerres, je me sens proche de Sisyphe et son rocher. Avec la création de la Maison de la Paix, je me suis engagée apparemment dans une tâche interminable !" avoue-t-elle.

Restant optimiste et contente d’avoir la possibilité de montrer la beauté artistique, Petra vous convie au vernissage de l’exposition de Pierre-Marie Corbel le jeudi 2 novembre, à partir de 18 heures.