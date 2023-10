Aveyron : cette commune montre la voie du camping de demain avec cette prestigieuse récompense

La fédération nationale de l’hôtellerie de plein air a décerné le trophée du développement durable économique au camping du Val de Saures à Entraygues.

Le village au confluent du Lot et la Truyère fait preuve de résilience ces dernières années. De nombreuses actions économiques, écologiques et sociales sont portées, distinction à la clef, comme en témoigne l’initiative du labo d’Aqui par le centre social, le grand prix spécial "Ville de miel", la mise en place d’un cabinet de téléconsultation pour l’ophtalmologie, et dernier date : le trophée développement durable décroché par le camping du Val de Saures dans la catégorie économique décernée par la fédération nationale de l’hôtellerie de plein air qui salue ainsi les initiatives mises en place.

Cabane, vélo, zéro phyto

"Le jury a choisi de récompenser notre Kaban@rand’Olt, notre cuisine collective aménagée cette année par les employés communaux pour accueillir les cyclistes et les randonneurs. Devant la Kaban@rand’olt, un atelier de réparation vélo avec une pompe et tous les outils nécessaires a été installé pour nous permettre d’être une étape incontournable et être le meilleur "Accueil vélo" de la vallée du Lot avant l’ascension vers la source", explique Philippe Champetier, gérant.

Avec ses trois étoiles et ses 120 emplacements, le camping Val de Saures montre que l’on peut faire du tourisme durable tout en restant à dimension social. Ainsi, au Val de Saures, les vacanciers trient depuis 2007 et compostent depuis 2011. "Nous avons été écolabel européen mais on a arrêté, trop de bureaucratie pour un petit camping, nous avons été "Tourisme et Handicap" et on attend encore le renouvellement, nous avons été Clé Verte de 2011 à 2022 et pour fêter l’arrêt de ce label nous avons encore diminué notre consommation d’eau de 82 litres par nuitée et baissé les consommations électriques à toujours moins de 3 kW par nuitée", précise Philippe Champetier. Cette année, le camping s’est aussi engagé pour le végétal avec la Fredon Occitanie (organisme chargé du volet santé des végétaux), après avoir été zéro phyto.

Ce qui fait du camping d’Entraygues, le premier pourvoyeur de nuitées et de taxe de séjour de la commune. "Notre plus grande fierté, c’est de toujours garder un très haut niveau de satisfaction client avec 9,15 sur 10 sur camping2be.com", conclut Philippe Champetier.