Laissac-Sévérac l'Église. Halloween s’invite au centre social

Le centre social du Laissagais a élaboré toute une gamme d’animations à l’occasion de la fête d’Halloween : un programme attrayant, récréatif et terrifiant de convivialité.

Samedi 28 octobre, rendez-vous est donné pour de multiples activités à l’îlot Vigarié de 14 h à 18 h 30.

Des lectures de contes, un atelier de maquillage et des jeux diaboliques seront proposés ainsi qu’un atelier de fabrication de sa citrouille et un grand jeu de chasse aux bonbons.

Un stand buvette et gâteaux permettra de se désaltérer et de se sustenter et une tenue effrayante sera exigée.

Le tarif est de 2 € pour les adhérents et de 4 € pour les non-adhérents.

Mardi 31 octobre, à partir de 19 heures, à l’îlot Vigarié, c’est la soirée de l’horreur où il faut se rendre avec une tenue effrayante et un mets à partager pour tenter de réussir l’escape game de la peur. Un cocktail ensanglanté sera servi également. De glaçants moments de divertissement en perspective !

Thé dansant ce dimanche

Le club de rugby organise un thé dansant animé par l’orchestre de Didier Malvezin au centre administratif. Possibilité de restauration sur place. Entrée : 10 €. Repas à 20 heures : 14 €. Contact et réservation repas : 06 51 78 67 28.