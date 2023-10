Si le succès des Maisons France services est avéré selon Stanislas Guerini, le défi est maintenant de mieux faire connaître toute cette offre. "C’est un service public qui est encore jeune puisqu’il n’a que quatre ans. Aujourd’hui, 50 % des Français le connaissent. je trouve que c’est déjà un bon début", relate-t-il.

Toutefois, c’est dans cet objectif qu’a été lancée, à l’occasion de la visite de l'antenne de Saint-Geniez-d’Olt et d’Aubrac, dans un second temps de cette venue ministérielle, une campagne nationale de communication. "Elle met en avant les visages de France services, ceux qui font la force de cette offre", loue Stanislas Guerini.

Ces 15 000 panneaux, affichés dans tout le pays pendant une semaine, sont accompagnés d’un site Internet dédié : https://www.france-services.gouv.fr/, qui vous permettra d’en apprendre plus sur le dispositif France services, et de connaître l’antenne la plus proche de votre domicile.