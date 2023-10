Saint-Amans-des-Cots. Les collégiens récupèrent leur brevet

M. Laudes, principal du collège, a accueilli et remercié de leur présence les lauréats, les parents, les représentants des communes, les professeurs, les différents personnels du collège ainsi que les communes et la communauté de communes Aubrac, Carladez et Viadène qui sont des soutiens financiers réguliers dans la réalisation de projets du collège. Il a précisé que le DNB (diplôme national du brevet) était aujourd’hui le premier diplôme qu’obtenaient les élèves en soulignant qu’une fois de plus, les résultats du collège de la Viadène sont très bons puisque 93,75 % des élèves ont obtenu le DNB. En comparaison, au niveau national le pourcentage de réussite s’élève à 89,1 %, et au niveau académique à 89,8 %. Parmi les 45 élèves admis, 41 ont obtenu le DNB série générale et quatre ont obtenu le DNB série professionnelle, avec 11 mentions assez bien, 16 mentions bien et 10 mentions très bien. Au cours de son discours, M. Laudes a répondu à : "Comment expliquer ces bons résultats ?". Il a mis l’accent sur l’accompagnement des élèves sur la voie de la réussite qui est possible grâce à la confiance faite aux professionnels qui les entourent dans une structure à taille humaine avec 165 élèves et 17 à 25 élèves par classe. "Le travail et la pédagogie de l’ensemble des professeurs, l’investissement des personnels de l’établissement (CPE, AED, AESH, infirmière, conseillère d’orientation, de la secrétaire Mme Féougier), le travail des élèves et l’accompagnement des parents, contribuent à ces bons résultats."

Il a mis en avant la gestion des classes, l’hétérogénéité des élèves, leur suivi personnalisé en soulignant la patience des enseignants, leur innovation, leurs aménagements tel que le dispositif devoirs faits, le dispositif de remédiation en lecture et les études encadrées. "Ces bons résultats s’expliquent aussi par la prise en compte d’élèves à besoins particuliers dans le cadre d’une école toujours inclusive avec la mise en place de PAP (Plan d’accompagnement personnalisé), de PPS (Projet personnalisé de scolarisation) et du dispositif Ulis (Unité locale d’inclusion scolaire)". Et d’ajouter : "Nous devons (parents et professionnels de l’école) nous faire confiance pour la réussite de nos collégiens." C’est avec fierté, et sous les applaudissements que les élèves ont reçu individuellement leur diplôme. Cette cérémonie s’est terminée par des échanges autour du verre de l’amitié, accompagné de quelques gourmandises.