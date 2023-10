Decazeville : vers le développement d'un label "Accueil vélo" pour 2024

Alors que la saison estivale se termine, l’office de tourisme de Decazeville communauté s’active pour préparer la prochaine. L’un des axes de travail est la labellisation "Accueil vélo", une marque qui constitue une valeur sur pour l’accueil des cyclistes, de nouveaux prestataires dans le Bassin.

En mai dernier, 7 premiers ont obtenu, pour trois ans, cette reconnaissance (L’Atelier du Cycle à Decazeville, Bike Motoculture Services à Livinhac-le-Haut, la base nautique Les Cambous à Bouillac, les Noisettes d’Olt à Flagnac, le bateau d’Olt et l’espace Terra Olt à Saint-Parthem et le bureau d’information touristique de Flagnac) dans le cadre de l’itinéraire cyclable de la vallée du Lot, dont 33 kilomètres sont tracés sur la communauté de communes.

Les effets visibles à partir de 2024

"Nous travaillons pour que notre territoire soit significatif sur le tracé. C’était la première saison avec des prestataires labellisés dans différentes catégories (réparateur, loueur, site touristique, hébergeur, restaurateur etc., NDLR). Pour l’être, il faut remplir un cahier des charges de France Vélo Tourisme", explique Magali Soubiroux, directrice de l’office du tourisme et du thermalisme de Decazeville communauté. L’un d’eux, se situer à moins de 5 kilomètres du tracé, longeant ici principalement le Lot. Une nouveauté dont les avantages ne se sont pas encore fait ressentir. "C’est difficile à quantifier. Nous n’étions pas encore référencés sur les cartes sorties en début d’année. C’est à partir de 2024 que nous pourrons voir les effets", relève la directrice. Elle a d’ailleurs déjà commencé à démarcher d’autres prestataires pour intégrer le réseau, et ce, avant la publication des prochaines cartes en début d’année prochaines. "J’ai attaqué la deuxième vague de labellisation en axant cette fois sur les hébergeurs et restaurateurs, que j’ai rencontrés."

En Aveyron, cette démarche est confiée aux offices de tourisme. Un avantage selon la directrice et ses équipes qui connaissent très bien les professionnels du secteur. En parallèle, chaque territoire peut créer des boucles qui se rattachent à l’itinéraire principal.

"On peut imaginer un circuit vélo-street art qui relierait notre volet rural et urbain. Avec le service de location développé par la communauté de communes, le vélo prend toute sa place sur notre territoire, que ce soit au niveau du tourisme ou sur les déplacements quotidiens", se réjouit Magali Soubiroux, qui pointe néanmoins le faible nombre encore de pistes cyclables.