Aveyron : la Toussaint colore les serres de cette entreprise familiale

La production du chrysanthèmes représente une part importante de l’activité de cette entreprise familiale installée route d’Estaing dans la zone artisanale de la Bouysse.

Depuis quelques jours Martine et Daniel, leurs enfants Florent et Céline et leur salarié Sonny sont sur la brèche du matin au soir pour accueillir, conseiller et servir la clientèle qui se presse pour choisir de quoi fleurir les tombes familiales. Des pomponettes ou des grosses fleurs plus traditionnelles, mais aussi des marguerites… déclinées en blanc, jaune, bordeaux, rose, rouge mais aussi le parme, le mordoré dans d’énormes pots pouvant compter plus de vingt têtes ou en jardinières tricolores…

Le client n’a que l’embarras du choix avec des plants robustes, trapus toujours d’une qualité irréprochable. Un haut de gamme qui est la marque de la maison. Il y a aussi ceux qui optent pour des compositions de plantes plus rustiques, plus résistantes au froid avec des conifères, des fusains, des bruyères, des cyclamens,… assemblés sur place à la demande et pouvant se conserver tout l’hiver. Mais le chrysanthème reste de loin le plus demandé.

Une fleur de saison

Même s’il se plante au printemps (de fin avril à fin mai selon les vérités) le chrysanthème est programmé pour arriver en pleine floraison à l’automne lorsque les jours raccourcissent. Reste à l’horticulteur de gérer les divers paramètres de sa croissance et de son évolution pour avoir des fleurs au top pour le jour "J". Pour cela "on se fie à l’expérience de quarante-cinq ans de métier".

Cela passe par de la surveillance (de l’observation) pour prévenir les maladies comme la rouille ou l’oïdium ou les parasites (pucerons et araignées rouges), des arrosages (juste ce qu’il faut et au bon moment), d’un pincement (une taille) toutes les trois semaines… donc beaucoup de travail. C’est le dernier pincement (entre mi-juin et début juillet selon les variétés) qui lance le top à rebours pour une pleine floraison pour Toussaint.

Une activité pépinière

Si au printemps la fleur d’ornement reste aussi un autre moment, dès la Toussaint passée, l’entreprise va aussitôt basculer vers l’activité pépinière. La Sainte-Catherine approchant, il sera le moment venu de planter rosiers, arbustes d’ornement sans oublier les arbres fruitiers. On ne chôme pas à la zone de la Bouysse ! Si bien que l’entreprise envisage d’embaucher un salarié supplémentaire.

PS. Même si l’entreprise livre quelques revendeurs de la région et est présente cette semaine sur quelques marchés, l’essentiel de la commercialisation se fait en direct à la serre, route d’Estaing à la sortie d’Espalion. Vous y trouverez le meilleur accueil, et le conseil en sus.