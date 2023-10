Saint-Amans-des-Cots. Beaucoup de monde au SpeedCross du collège de la Viadène

Le matin, malgré une météo incertaine, les élèves de primaire d’Entraygues, de Montézic et du Nayrac avaient fait le déplacement pour venir se confronter aux élèves du primaire de Saint-Amans-des-Côts et des 6e du collège pour le traditionnel Speedcross organisés par les deux professeurs d’EPS M. Mallet et M. Cantagrel, épaulés par toute la communauté éducative.

Ils étaient 50 filles et 61 garçons qui ont essayé de se frayer une place en finale A ou B dans un esprit fair-play de partage. L’après-midi entre deux averses, ce sont les "grands" de 5è, 4e et 3e dont 39 filles et 49 garçons qui ont pu en découdre sur le stade dans la bonne humeur. Pour cette dernière après-midi avant les vacances, ce fut l’occasion pour tous et toutes de profiter d’un moment de partage et de sport. La remise des récompenses a mis à l’honneur les dix meilleures performances de chaque section en présence de M. Laudes, principal du collège. Bravo à tous les participants et aux spectateurs qui ont donné de la voix pour encourager les coureurs. Résultats du matin - Top filles : Provost Énora 6A (St-Amans) – Nayrolles Adèle CM1 (Montézic) – Pradel Véronica CME (Nayrac) – Servières Rosie CM1 (Entraygues) – Lamic Mia (Nayrac) – Meunier Léia 6A (St-Amans) – Joulia Léane 6B (St-Amans) – Fournie Maëly CM1 (Nayrac) – Le Camus Isaé CM1 (Montézic) – Gabrillagues Zélie CM2 (Nayrac) - Top garçons : Laudes Mathis CM2 (St-Amans) – Combettes Nayan CM2 (St-Amans) – Imbert Simon 6A (St-Amans) – Gombert Gabin CM2 (Entraygues) – Bensen Emile 6A (St-Amans) – Galdemar Lény 6B (St-Amans) – Martin Owen 6A (St-Amans) – Bartholomot Gabin 6B (St-Amans) – Porthault Jules CM2 (Nayrac) – Rosière Antonin CM1 (St-Amans).

Résultats de l’après-midi – Top filles : Griffoul Solène 3A – Servières Lilou 5A – Jean Flavie 5A – Nayrolles Lyne 4A – Viltard Maée 5A – Viltard Yuna 5A – Hurel-Albert Eléonore 5A – Bonnet Louane 5A – Brégou Anaïs 5B – Wenisch Lalie 5B.- Top garçons : Bourrier Romuald 4A – Laudes Léo 5A – Gombert Augustin 3A – Barrié Léopold 3A – Servières Maël 3A – Boissonnade Enoal 4A – Gaubert Thibault 3A – Miquel Maxence 5A – Bayol Thibault 4B – Liautard Erwan 3A.