Arvieu. Patrick Druinot nous s’en est allé

Depuis deux ans, il nous avait habitué à sortir toujours vainqueur des récidives de sa maladie. Patrick Druinot était poète, philosophe, sage, fort ; il nous épatait, il nous donnait une belle leçon de vie, on l’admirait.

Depuis la création du Salon régional du livre d’Arvieu, dont il a été le dernier président, accompagné activement de Colette son épouse, Patrick était un fidèle bénévole d’Arvieu Art de Vivre. Il nous laissera un souvenir indélébile et ses poèmes seront immortels. Patrick nous a quittés ce mardi 24 octobre et Colette à qui nous adressons nos sincères condoléances, nous a transmis ce dernier message qu’il nous a adressé : "Suis parti suivre les traces. Existe à fond si possible. Je ne communiquerai plus aux mortels. Patrick Druinot".