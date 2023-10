Estaing. Salle comble au quine des aînés

Dans la salle des fêtes de Coubisou, s’est déroulé le quine annuel du club des Deux Clochers. Les aînés avaient préparé cette animation avec attention afin que les joueurs passent un agréable moment de jeu à Coubisou.

Et ce fut le cas. Tout au long de l’après-midi, Dominique au micro, Denis au boulier et une bonne équipe de bénévoles, autour du président Paulin Brégou, ont œuvré avec efficacité pour que tout se déroule pour le mieux. Avec un quine richement doté grâce à la générosité des adhérents, particuliers, commerçants et l’amicale de Coubisou, que le club tient à remercier chaleureusement, ce fut un très beau succès. Sans oublier, la pause gourmande offerte à tous les participants venus très nombreux à Coubisou ce dimanche après-midi.

A vos agendas !

Le club des aînés est une association dynamique sur la commune avec de nombreux rendez-vous pour les adhérents : après-midis récréatifs du jeudi tous les quinze jours, repas de Noël le 12 décembre au restaurant Anglade au Nayrac, assemblée générale et partage de la galette le 11 janvier, après-midi détente avec Les Cantaïres de l’Aubrac le 17 mars, sans oublier la préparation des colis de Noël pour les personnes de plus de 80 ans.