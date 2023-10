Decazeville. Une bougie pour Les Halles de la Découverte

Comme le temps passe vite, il y a un an, les Halles de la Découverte débutaient leur aventure commerciale.

Il y a un an, fin octobre 2022, les Halles de la Découverte, près du rond-point de Fontvergnes à Decazeville, ouvraient leurs portes. L’ouverture s’est réalisée en deux étapes. Première étape : la partie boulangerie-pâtisserie-snacking, appelée "Pon-pon". Elle lance l’entreprise pensée et gérée par Caroline et Fabrice Carrier.

Deuxième étape un mois plus tard : ouverture du deuxième espace commercial, lui-même divisé en deux entités. La première propose une cave à vins, avec un large choix de bonnes bouteilles ainsi que des bières artisanales d’Occitanie, comprenant en outre une belle gamme de bières d’Auvergne, ainsi qu’un primeur, épicerie fine et des produits régionaux. La deuxième entité est réservée aux fromages, à la charcuterie et à la boucherie MAS, avec de la bonne viande.

Des clients fidélisés

"Un an, ça va très vite. Nous sommes ravis et fiers d’avoir ouvert les Halles et su fidéliser une clientèle. Nous avons des clients locaux qui viennent tous les jours, d’autres deux à trois fois par semaine, certains autres sont là régulièrement un jour par semaine. S’y ajoutent les gens de passage – la terrasse a bien travaillé cet été – ainsi que des personnes du centre de la France qui descendent régulièrement à la mer et qui désormais font étape à Decazeville, se trouvant à mi-chemin, c’était une composante que nous ne connaissions pas dans notre étude de marché", révèlee Fabrice Carrier.

"Que ce soit avec les personnes qui font leurs achats quotidiens, celles qui se restaurent, celles qui viennent pour le goûter en famille ou celles encore qui passent une partie de l’après-midi autour d’une pâtisserie, nous avons créé des liens. C’est un réconfort que nous nous renvoyons mutuellement, en cette période particulièrement anxiogène. Notre équipe nous accompagne depuis le début, avec dynamisme et dans la bonne humeur, et la volonté de toujours satisfaire nos clients", complète Caroline Carrier.

La partie snacking continue à proposer un plat du jour, du lundi au samedi, comportant régulièrement des nouveautés, même chose pour la pâtisserie avec des créations qui renouvellent l’assortiment. Les Halles de la Découverte peuvent également livrer des plateaux-repas. À partir du vendredi 3 novembre, le fameux stockfish sera à nouveau disponible, sur réservation.

Une nouvelle salariée anime la partie cave à vins et primeur avec mise en avant des différents cépages. Parmi les projets 2024, il est prévu d’organiser des soirées dégustation (les terroirs et les régions viticoles, les grands crus, etc.). Enfin, le nouvel espace commercial de Fontvergnes propose des idées de cadeaux pour les fêtes de fin d’année qui approchent à grands pas, avec notamment des coffrets de produits régionaux et d’Occitanie "spécial fêtes".

Contact : 05 65 99 96 66.

