Rodez : entre CCI et Banque populaire, un partenariat en faveur d'une économie verte

Les deux entités proposent une offre dédiée aux TPE, encourageant des projets vertueux.

Transitions. C'est par ce terme que la CCI de l'Aveyron et la Banque populaire occitane scellent leur partenariat. À travers ce programme, les deux entités offrent aux entreprises de moins de 25 salariés, un accompagnement visant à les encourager dans leurs transitions, via une économie durable et vertueuse. "C'est une prise de conscience importante", loue Dominique Costes, président de la CCI de l'Aveyron.

Ainsi, les entreprises intéressées suivront une phase de diagnostic, analysant point par point, quels projets peuvent être mis en œuvre. Avant une phase de restitution, puis de suivi de 6 à 12 mois, notamment assuré par quatre conseillers spécialisés de la CCI.

Le tout, pour un coût de 1 500 €, sachant que la CCI prend en charge 500 €, tout comme la Banque populaire, pour ses clients. "Déjà 14 entreprises nous ont sollicité pour un diagnostic. Nous nous sommes fixé l'objectif d'en accompagner 50 en 18 mois", ambitionne Patrick Frayssinhes, responsable du pôle financement de cette institution. Déjà un certain succès.