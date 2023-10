Sainte-Radegonde. Avec les "Ragondins", une randonnée de soutien aux Restos du cœur

Près d’une centaine de marcheurs s’est retrouvée à Sainte-Radegonde pour une randonnée d’une dizaine de kilomètres, à la découverte du causse et des points de vue sur Rodez, l’église fortifiée du village…

Le beau temps, les chemins bien entretenus et la bonne humeur ont ravi les participants, qui ont de plus participé à une bonne cause.

En effet, cette randonnée était organisée par le club local "les Ragondins" au profit des Restos du cœur. L’intégralité de la recette liée aux inscriptions, soit 375 €, a été collectée pour soutenir cette association qui aide les plus démunis.