Pétanque : le bureau démissionnaire et faute de candidats, le club de Rignac souffre-t-il d'une crise des vocations ?

Faute de candidats après la démission du bureau, une assemblée générale extraordinaire doit être organisée dans les quinze jours.

Un bureau démissionnaire comme le prévoient les statuts, deux membres qui seraient prêts à repartir, les deux coprésidents qui n’ont pas souhaité renouveler leur engagement. Mais surtout, aucun membre présent à l’assemblée générale ne s’est porté candidat pour intégrer le conseil d’administration. Quelle suite va alors être donnée au club de pétanque ?

Vers une AG extraordinaire

Dans les quinze jours qui suivent, les licenciés recevront une convocation pour une assemblée générale extraordinaire qui se déroulera le 17 novembre à 18 h 30. Et au cas où un conseil d’administration et un bureau ne pourraient pas être constitués, deux solutions vont s’imposer : soit l’arrêt définitif, soit la mise en sommeil pour une année.

Deux scénarios possibles

Le quorum étant atteint et après une minute de silence en mémoire des licenciés disparus, la coprésidente Fabienne Viguier a ouvert l’assemblée en présence de Michel Pradels, adjoint au maire. Son intervention a d’abord ciblé la pétanque aveyronnaise et ses 3 281 licenciés, les résultats des Aveyronnais aux championnats nationaux et régionaux.

71 licenciés

Puis, l’activité du club local et de ses 71 licenciés dont 30 vétérans, 24 seniors et 17 jeunes tant sur le plan des animations que des compétitions ou des rencontres amicales comme contre Maleville. Les capitaines ont exprimé leurs difficultés à aligner des équipes pour disputer les compétitions : "Il faut remercier les vétérans qui ont dépanné dans le championnat open."

Le club s’est félicité d’avoir une école de pétanque, même si aux dires de son responsable, il n’y a pas eu de bons résultats : "Normal, les plus jeunes sont encore trop jeunes et les plus âgés sont juniors, la catégorie qui possède des éléments inaccessibles pour leur niveau."

La comptabilité laisse apparaître un solde positif qui devrait faciliter la reprise du club par une nouvelle équipe.