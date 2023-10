Lassouts. S’afficher pour mieux animer

Les jeunes Lassoutois savent préparer les évènements. Samedi 25 novembre prochain aura lieu la 28e édition du bal des Catherinettes, et le succès de cette soirée passe par la "tournée" d’affiches. Ils se sont retrouvés dernièrement afin de réaliser leur campagne publicitaire dans tous les lieux publics alentours avant de se retrouver chez leurs amis de la montagne à Saint-Rémy. Une belle journée annonciatrice d’une soirée gratuite et festive à Lassouts, samedi 25 novembre. Elle débutera par un apéro-concert dès 20 heures avec Trio red line, la possibilité de restauration sur place avec soupe au fromage et assiettes de charcuterie, puis à partir de 23 h 30 bal disco avec Pepitoox DJ pour continuer la soirée. Comme à l’accoutumée, les jeunes filles de 25 ans coiffées d’un chapeau seront les bienvenues.

Alors notez la date, le foyer rural vous attend en nombre comme chaque année.