Onet-le-Château. Une grillée de châtaignes réussie et fédératrice

Ce lundi, à l’initiative du Gaeq, du café associatif et du comité des fêtes des Costes-Rouges, plus de 150 personnes, certains disent près de 200 personnes (suivant les sources !) sont venues déguster les châtaignes devant et dans le hall de la maison des associations et ce, malgré des températures un peu fraîches et bien sûr… la pluie !

Mais qu’importe, ces châtaignes tant prisées par les gourmets étaient délicieuses et particulièrement bien grillées, grâce aux "éternels volontaires" et le jus de pommes, tout comme le cidre doux offert par les associations, a coulé à flots.

Bref, ce fut aux dires de tous les participants un pur régal pour les papilles, mais aussi un moment de partage, d’échange et de convivialité, qui prouve, s’il en était besoin, le dynamisme des associations des Costes-Rouges et leur volonté affichée de fédérer et de cultiver encore et toujours le "bien vivre ensemble" !