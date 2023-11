Onet-le-Château. Le bégaiement n’est pas un frein pour faire de l’impro

On ne bégaie pas quand on joue sur scène ? Samedi à la MJC d’Onet, des personnes qui bégaient se sont essayées au théâtre d’improvisation !

Dans le cadre de la Journée Mondiale du Bégaiement, deux orthophonistes passionnées d’impro Marion et Stéphanie et Yan-Eric de Frayssinet, le président de l’Association Parole Bégaiement, ont animé un atelier d’initiation à l’improvisation théâtrale.

Cet atelier a permis à tous les participants d’expérimenter le lâcher prise et de prendre plaisir à se mettre en scène et à communiquer, en bégayant ou pas !

Grâce au cadre bienveillant, chacun a pu élargir sa zone de confort.

Un pour cent de la population française est touché par le bégaiement. Trouble affectant la parole et surtout la communication, il peut avoir des répercussions majeures sur la vie sociale et professionnelle et s’accompagne souvent d’une grande souffrance.

L’atelier de samedi a mis en lumière le fait que le bégaiement n’est pas un frein pour véhiculer des messages et des émotions, ni pour faire de l’humour !

À l’issue de l’initiation, la troupe d’improvisation castonétoise, Les Imprototypes, a offert un spectacle d’improvisation, et montré que quand même, l’improvisation ça ne se s’improvise pas !

Il s’agit du second évènement organisé en Aveyron par l’association Parole Bégaiement, après la projection l’an passé d’un court métrage suivi d’un débat dans l’amphithéâtre des archives de Rodez.

Pour en savoir plus sur l’association : begaiement.org.