Onet-le-Château. Le club affiche complet !

Est-ce son nouveau nom ? Peut-être, mais ce qui est sur c’est que le club "Onet

en forme" que préside Anne-Marie Gimalac est "victime" de son succès et affiche désormais complet, avec quelque 250 adhérents et se voit dans l’obligation d’arrêter les inscriptions, dans l’intérêt des participants et pour leur sécurité. Une exception cependant, avec le cours mis en place cette année, le vendredi à 18 h 30 au Patio,

en direction des jeunes. Il reste en effet quelques places pour les moins de 18 ans, n’hésitez pas ! Le club remercie les adhérents qui lui ont fait confiance et ont pris

leur adhésion en temps et en heure et pour les autres, rendez-vous en juin,

lors des prochaines portes ouvertes, pour la saison 2023-2024.