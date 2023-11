Boussac. Une opération qui a de "l’Allur" !

Il ne s’agissait pas d’une réunion mais plus exactement d’une rencontre : ça y est, le mot est lâché pour cette première de l’opération qui va se poursuivre durant deux ans sur le territoire intercommunal. Ce premier rendez-vous devait jeter les bases de cette démarche menée par l’Allur (Agence de labellisation des lieux de rencontre). Marion et Mickaël, membres de l’Allur, étaient présents pour lancer ce projet avec la mise en place d’un comité de pilotage (Copil).

Pour cette première, les personnes présentes se retrouvèrent en binômes pour évoquer ce qui évoquait pour eux leur rencontre marquante en Ségala. C’est bien autour de ce mot "rencontre" que l’objectif de cette opération fut mené : Qu’est-ce que la rencontre ? A-t-on envie de se rencontrer ? Que faut-il pour se rencontrer ? Où se rencontrer ? Etc.

C’est à compter du mois d’avril 2024 que commenceront les 23 étapes (une par commune) qui sillonneront le Pays ségali, à la rencontre des gens, associations, artisans, écoles, et autres, à des horaires différents pour être à la disponibilité de chacun. Pour ce faire, un convoi de la rencontre sera mis en place avec un moyen tout à fait adapté à la découverte d’un pays et qui est le VAE (vélo à Assistance Électrique).

Toutes les composantes de la vie professionnelle, sociale et culturelle du territoire seront concernées à travers ses habitants, artisans, agriculteurs, salariés, pêcheurs, rêveurs et poètes, et bien d’autres encore.

Après cette première rencontre, on peut d’ores et déjà bien admettre qu’elle a de l’allure, et sans nul doute déboucher sur une labellisation qui a défaut d’être exhaustive représentera bien le maillage de tout ce qui peut être mis au rang des rencontres en Pays ségali. À l’heure où les réseaux sociaux développent fortement ces rencontres contemporaines à ranger au rang du virtuel, il est bien temps de se ressaisir pour que le naturel reprenne ses droits.

Cette première s’est terminée par le pot de l’amitié. Pour plus d’informations vous pouvez contacter l’Allur au 06 08 82 92 60 ou le CSCPS au 05 65 72 29 19.