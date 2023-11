Espalion. Le club soutient fidèlement les clowns des SI Faux Nez

Chaque année, depuis 2009, des membres du Lions Club Espalion/Haut-Rouergue sont présents sur la place d’Aubrac le jour de la transhumance, pour vendre de magnifiques bérets, fabriqués en France, au profit de l’association "Les Si Faux Nez".

Les clowns talentueux, amateurs et bénévoles de cette association, consacrent beaucoup de leur temps pour améliorer le quotidien et apporter un peu de soleil aux enfants hospitalisés de l’Hôpital de Rodez. Ils interviennent toujours dans les chambres des enfants, en binôme. Ces rencontres se font toujours dans le respect de l’enfant, c’est toujours lui qui choisit.

Par le rire, la fantaisie et le rêve, les clowns apportent un souffle léger au service, en créant une bulle qui permet aux enfants et à leur entourage, pour un moment, de sortir de leur univers hospitalier.

Les interventions des clowns ne peuvent pas être considérées comme des spectacles ou des saynètes. Rien n’est écrit, tout est improvisation.

Les clowns posent leurs regards sur ce qui les entoure avec leur imaginaire, leur douce folie et leur sensibilité à fleur de nez.

Ils sont pleins de bienveillance et d’écoute. Ils ont la spontanéité et la capacité d’émerveillement des enfants mais, la conscience des adultes : la tête dans les nuages et les deux pieds bien plantés au sol, à la fois dans l’imaginaire et le concret

En résumé, ces clowns des Si Faux Nez réalisent des actions extraordinaires auprès des enfants malades hospitalisés, afin de leur offrir des moments d’évasion et de rêve qui les sortent de leur univers journalier. Mais ces bénévoles méritants ne peuvent pas intervenir dans les hôpitaux sans une formation régulière obligatoire dispensée par la "Compagnie du Voyageur Debout", les "Bataclowns" ou les "Karamazones" et, ces formations de deux jours sont onéreuses, de l’ordre de 1 500 €.

C’est pourquoi, afin de leur permettre de poursuivre leur magnifique action, le Lions Club Espalion Haut-Rouergue, a décidé d’apporter son concours une nouvelle fois, et de le pérenniser les prochaines années.

Dernièrement, quelques membres du Lions Club, autour de leur présidente Anne Dallancon, ont reçu Marie et Myriam de l’Association des Si Faux nez, pour leur remettre un chèque de 800 €, lors d’un moment de partage très convivial et amical.

Les membres du Lions Club sont toujours sur la brèche et préparent activement leurs prochaines actions : vente de houx et vin chaud sur le marché d’Espalion le 15 décembre, vente de pommes pour l’achat et l’éducation d’un chien guide d’aveugle début février, vente d’huîtres au mois de mars à Bozouls au profit de l’Adot, présentation d’un spectacle musical au printemps 2024…